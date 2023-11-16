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Общество

Спрос на средства для отказа от курения вырос на 13%

17.11.2023 15:30|ПсковКомментариев: 0

Аналитический сервис Продажи.рф к Международному дню отказа от курения* провел исследование рынка товаров для отказа от курения и табачных товаров. За 10 месяцев 2023 года в магазинах, обслуживаемых оператором фискальных данных группы ВТБ, на 13% вырос спрос на средства для отказа от курения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на классические сигареты стал немного ниже, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

За 10 месяцев текущего года россияне потратили в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД, около 218 млн рублей на покупку 202 тысяч упаковок средств для борьбы с курением (никотиновые жвачки, пластыри, специализированные спреи и т.п.). Средняя стоимость товара составила 1077 рублей, за два года рост цены составил 18%. Эти средства используются на первом этапе отказа от курения для снятия психологической зависимости, в дальнейшем экс-курильщик прекращает их прием.

В категории классических сигарет за 10 месяцев наблюдается снижение к аналогичным периодам прошлого года на 1-3% (в зависимости от месяца). Средняя цена с 2021 года увеличилась почти на четверть и достигла 189 рублей в 2023 году. В группе альтернативных товаров также наблюдается рост цены на четверть за 2 года, средняя цена на сегодняшний день составляет 243 рубля. С 2021 года спрос на стики и системы для курения вырос на 12%. Всего с января по октябрь было приобретено 534 млн табачных изделий, включающих классические сигареты, мини-сигары (сигариллы), стики для курения и сиcтемы нагревания.

Согласно помесячной статистике сервиса Продажи.рф, наибольшее количество покупок табачных товаров приходится на летние месяцы, а в холодное время продажи немного снижаются.

«В 2023 году самую большую долю в группе табачных изделий все еще составляют обычные сигареты – 86% по числу купленных товаров и 82% по объему затрат. Вторая по величине доля у альтернативных товаров для курения – 11% по количеству и 14% по объему потраченных средств. Оставшиеся объемы приходятся на мини-сигары и другие табачные товары. С 2021 года альтернативным товарам для курения удалось немного вырасти по числу и тратам, забрав 1% доли у классических сигарет, в дальнейшем мы ожидаем постепенное перераспределение долей между двумя этими категориями. Рост спроса на препараты для прекращения курения говорит о том, что сегодня довольно много желающих отказаться от пагубной привычки. Кого-то из курильщиков мотивирует бросить постоянный рост цен на сигареты, кого-то – забота о здоровье», - прокомментировал директор по развитию бизнеса Продажи.рф Максим Ларькин.

* Международный день отказа от курения учрежден врачами-онкологами в 1977 году, он отмечается каждый третий четверг ноября. В этот день специалисты стремятся обратить внимание на последствия, связанные с употреблением табака и его альтернатив, вред пассивного и активного курения. Несмотря на огромные усилия по борьбе с курением, эта вредная привычка все еще остается проблемой для многих стран мира.

Теги: #курение #ВТБ #спрос
Источник: Псковская Лента Новостей
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