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Общество

Инспектор Псковского облсовпрофа о правах работающих матерей

21.11.2023 17:41|ПсковКомментариев: 0

День матери в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье ноября, в этом году — 26 ноября. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. Стоит отметить, что женщины-матери сегодня — это не только хранительницы семейного очага, многие жительницы Псковской области после рождения ребенка и даже нескольких детей выходят на работу и продолжают трудовую деятельность. 

В преддверии праздника подробнее об особенностях регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями рассказала главный правовой инспектор инспекции труда Псковского облсовпрофа Ирина Иванова. 

 

Фото: Псковский облсовпроф

- В Трудовом кодексе РФ глава 41 (статьи 253-264) посвящена особенностям трудового регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. Кто относится к лицам данной категории?

- Лица с семейными обязанностями - это работники, которые непосредственно занимаются воспитанием и развитием ребенка (родители, усыновители, лица, наделенные правами и обязанностями опекуна или попечителя); работники - родственники ребенка (помимо указанных выше), фактически ухаживающие за ним (бабушка, дедушка, иные родственники или опекун); работники, которые ухаживают за членами своей семьи или оказывают им помощь, в установленных случаях (например, в соответствии с медицинским заключением), а также иные лица с учетом обстоятельств, свидетельствующих о выполнении ими общественно значимых обязанностей по воспитанию ребенка, уходу за членом семьи или оказанию ему помощи.

- Давайте уточним термин «одинокая мать». Это женщина, которая воспитывает своих детей самостоятельно? 

- Это женщина, которая воспитывает своих детей (родных или усыновленных) и занимается их развитием самостоятельно, без отца, если он умер, признан безвестно отсутствующим; лишен родительских прав, ограничен в родительских правах; признан недееспособным (ограниченно дееспособным) либо по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка; отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; уклоняется от воспитания детей или защиты их прав и интересов и в других ситуациях.

Лица, воспитывающие детей без матери, это отец ребенка, лицо, наделенное правами и обязанностями опекуна (попечителя) несовершеннолетнего, иные лица с учетом конкретных обстоятельств, свидетельствующих о воспитании ими ребенка. Например, если его мать умерла либо признана безвестно отсутствующей; лишена родительских прав (ограничена в них); признана недееспособной (ограниченно дееспособной) или по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка. Перечень не является исчерпывающим.

- Какие же особенности для данных лиц предусмотрены Трудовым кодексом?

- Прием на работу женщин и лиц с семейными обязанностями в целом не отличается от стандартного приема на работу. Важно помнить, что запрещено отказывать в приеме на работу женщинам и лицам с семейными обязанностями по мотивам, связанным с беременностью, наличием детей или необходимостью ухода либо помощи члену семьи.

Женщине можно отказать в заключении трудового договора, только если эта работа связана с выполнением работ с вредными и (или) опасными условиями труда, подземными работами или связана с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые нормы. Такой отказ не будет считаться дискриминационным.

Запрещено устанавливать испытание при приеме на работу беременным женщинам, женщинам с детьми в возрасте до полутора лет и другим лицам, воспитывающим таких детей без матери (абзац 3 части 4 статьи 70, статьи 264 ТК РФ).

- Какие есть особенности рабочего времени женщин и лиц с семейными обязанностями?

- Нормальная продолжительность рабочего времени женщин и лиц с семейными обязанностями не может превышать 40 часов в неделю (часть 2 статьи 91 ТК РФ). Установить неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю могут по заявлению, например, беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (часть 2 статьи 93 ТК РФ).

Беременные женщины не допускаются к работе в ночное время (статья 96 ТК РФ). Данные требования относятся также к работе по совместительству (статья 287 ТК РФ). Беременные женщины не допускаются к выполнению сверхурочных работ, а работников некоторых категорий можно допустить только с их согласия (статьи 99, 259, 264 ТК РФ).

- Какие есть запреты и ограничения на применение труда женщин и лиц с семейными обязанностями?

- Беременные женщины не направляются в командировки. Работники, имеющие детей-инвалидов, могут быть направлены только с их письменного согласия и при отсутствии у них медицинских запретов (статья 259 ТК РФ).

Работа беременных женщин за компьютером не предусматривает никаких запретов или ограничений. Только если есть соответствующее медицинское заключение. Тогда работодатель обязан вас перевести работницу на другое рабочее место, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов.

- Как предоставляются перерывы для кормления ребенка?

- Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, имеют право на дополнительные перерывы для их кормления (статья 258 ТК РФ). Перерывами могут воспользоваться отцы и другие лица, воспитывающие детей без матери, опекуны (попечители) несовершеннолетних. Правило действует и для работников-совместителей.

Продолжительность перерывов для кормления ребенка для работников, имеющих одного ребенка, - не менее 30 минут не реже чем через каждые три часа. Для работников, имеющих двух и более детей, - не менее одного часа не реже чем через каждые три часа. Эти перерывы включайте в рабочее время и оплачивайте в размере среднего заработка (часть 4 статьи 258 ТК РФ).

На основании заявления работника указанные перерывы могут присоединяться к перерыву для отдыха и питания, переноситься в суммированном виде на начало или окончание рабочего дня (рабочей смены).

- Какие есть виды времени отдыха для женщин и лиц с семейными обязанностями?

- На женщин и лиц с семейными обязанностями распространяются общие нормы трудового законодательства, регулирующие предоставление времени отдыха. Помимо этого, отдельным категориям работников предоставляются дополнительные выходные дни. К таким работникам относятся (статьи 262, 263.1, 319 ТК РФ):

  • один из родителей (опекун, попечитель, другое лицо, воспитывающее ребенка без матери), имеющий ребенка-инвалида;
  • женщины, работающие в сельской местности;
  • один из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель, другое лицо, воспитывающее ребенка без матери), имеющий ребенка в возрасте до 16 лет и работающий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

- Имеет ли женщина с детьми право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время?

- Да, в определенных случаях: при усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев (часть 3 статьи 122 ТК РФ); после отпуска по беременности и родам либо отпуска по уходу за ребенком (статьи 260 ТК РФ); если она является матерью (опекуном, попечителем, приемным родителем) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; если она имеет трех и более детей в возрасте до 18 лет, младшему из которых не исполнилось 14 лет (статьи 262.2 ТК РФ).

- Как беременной работнице оплачивается посещение врача в рабочее время?

- Посещение врача (обязательное диспансерное обследование) в рабочее время оплачивается беременной по среднему заработку.

Предоставлять для оплаты какие-либо документы по закону работница не обязана. Однако на практике обычно беременная пишет заявление и предоставляет справку из медицинской организации о дате и времени посещения врача.

- Кому предоставляется отпуск по уходу за ребенком?

- Отпуск по уходу за ребенком предоставляется, в частности, матери, отцу, бабушке, дедушке, другому родственнику или опекуну ребенка, фактически осуществляющему уход за ребенком. При этом работник должен представить документы, подтверждающие право использовать такой отпуск, в том числе свидетельство о рождении ребенка, заявление на отпуск (части 1, 2 статьи 256 ТК РФ).

Возможность предоставления указанного отпуска не зависит от степени родства и совместного проживания работника с родителями (родителем) ребенка.

- Предоставляется ли отпуск по уходу за ребенком работнику, усыновившему ребенка?

- Да, усыновителю может быть предоставлено два вида отпуска по уходу за ребенком. Один из них, такой же, как родной матери - отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (часть 2 статьи 257 ТК РФ).

Еще для усыновителя предусмотрен специальный отпуск по уходу за ребенком в связи с его усыновлением - со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения ребенка. А при одновременном усыновлении двух и более детей - до истечения 110 календарных дней со дня их рождения.

- По каким основаниям можно уволить беременную женщину?

- Беременную женщину можно уволить по любым основаниям, которые не относятся к инициативе работодателя. Исключение только - увольнение в связи с ликвидацией организации (по пункту 1 части 1 статьи 81 ТК РФ). Это единственное из относящихся к инициативе работодателя оснований, по которому с такой работницей можно расторгнуть трудовой договор.

- Все ли гарантии, предоставляемые женщинам, распространяются также на отцов, воспитывающих детей без матери и опекунов?

- Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством (ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служебные командировки, предоставление дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и другие гарантии и льготы, установленные законами и иными нормативными правовыми актами), распространяются также на отцов, воспитывающих детей без матери, и опекунов (попечителей) несовершеннолетних, если иное не предусмотрено настоящим кодексом.

Источник: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов 

Теги: #профсоюзы #облсовпроф #родители #женщины
Источник: Псковская Лента Новостей
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