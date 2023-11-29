Общество

Инфекционист оценил вероятность того, что COVID-19 может «спать» в организме

В организме человека живёт огромное количество вирусов. И чтобы ответить на вопрос о том, влияет ли коронавирус на организм больше, чем другие вирусы, сначала нужно изучить COVID-19 и его воздействие на организм, сказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета Виктор Краснов.

«Все вирусы обладают иммуносупрессивным эффектом, подавляют иммунный ответ. У нас в организме великое множество самых разных вирусов, есть такое понятие – "виром человека". Существуют вирусы семейства герпесов, они есть практически у каждого человека. Их известно восемь – папилломы вирусы и прочие. И поэтому ничего противоречащего в этом нет, что коронавирус остаётся в организме. А то, что именно он будет оказывать влияние на иммунитет, я уже сказал: все вирусы стараются подавить иммунитет. И для того, чтобы это утверждать, это надо изучать и доказывать, что именно коронавирус больше подавляет иммунитет, чем какие-то другие вирусы. Если это сказал ученый, у него должны быть доказательства. А в самом утверждении ничего особенного нет. Да, все вирусы подавляют именную систему», - приводит слова профессора RuNews24.

Краснов также добавил, что кроме вирусов на человеческий организм влияет огромное количество разных факторов.

«И начинать надо не сколько с вирусов, сколько с того, какой образ жизни мы ведём, как питаемся и прочее. Отрицательное влияние на иммунитет разные факторы имеют», - подытожил он.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил о том, что коронавирус может годами жить в организме человека. По его словам, располагаясь в клетках иммунной памяти, ковид впадает «в спячку» и никак себя не проявляет, а при определённых условиях «просыпается», используя долгоживущие клетки иммунной системы и незаметно уничтожая иммунитет.