Общество

Взаимодействие СМИ и НКО обсуждают на псковском форуме «Содействие»

Взаимодействие СМИ и НКО обсуждают на профильной площадке XI форума социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие» в Пскове сегодня, 5 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В диалоге с представителями основных средств массовой информации в регионе участники форума определят возможности эффективного взаимовыгодного сотрудничества с некоммерческим сектором Псковской области по формуле социально-значимого взаимодействия.

Модератором площадки выступила директор АНО «Центр профессиональных компетенций и развития "Приоритет"» Олеся Назарой. Спикерами стали заместитель директора медиахолдинга «Гражданская пресса», главный редактор радио «ПЛН FM» Константин Калиниченко, заместитель директора ГТРК «Псков» Виталий Михайлов и директор «Медиацентр 60» Ирина Фёдорова.

Участники встречи обсудят возможности некоммерческого сектора и варианты сотрудничества с региональными СМИ.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялось награждение общественников.