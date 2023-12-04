Общество

Госдума приняла закон о запрете «наливаек» в многоквартирных домах в первом чтении

Госдума в первом чтении приняла закон о запрете «наливаек» в многоквартирных домах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Новые правила в случае окончательного принятия законопроекта позволят регионам самостоятельно ограничивать розничную продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Поправки дадут право регионам запрещать продажу пива, сидра, коктейлей и других алкогольных напитков в кафе, ограничивать время продажи алкоголя в точках общественного питания в многоэтажках, пишет Kaluga-poisk.

«Нам поступают многочисленные обращения от граждан — жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений. Днем это магазины, а ночью — псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона», - отметил Володин.