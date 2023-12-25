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Общество

Первая свадьба с использованием биометрии пройдет в России

26.12.2023 07:00|ПсковКомментариев: 0

13 января на выставке «Россия» пройдет первая свадьба с использованием биометрической идентификации. Об этом рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

Пока не идет речи о том, чтобы формировать полноценный сервис по оформлению брака по лицу, но глава организации позитивно оценивает такую инициативу.

«На мой взгляд, это было бы отличным решением. В целом мы стремимся к тому, чтобы наши пользователи как можно меньше зависели от бумажек», — сказал Поволоцкий в интервью «Известиям».

С помощью биометрии уже сейчас через «Госключ» можно подписать заявление на развод, добавил глава ЦБТ. Это делается благодаря усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

С ее помощью также можно совершать десятки юридически значимых действий — от распределения пенсионных накоплений до запрета на регистрационные операции с недвижимостью.

Теги: #выставкаРоссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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