Сбор новогодних елей на переработку в щепу хотят организовать в Пскове

Массовый сбор новогодних елей на переработку в щепу организуют в Пскове, принимать деревья хотят начать в середине января. Об этом сообщается в группе «Экобаза Псков / Раздельный сбор вторсырья» в социальной сети «ВКонтакте».
На данный момент организаторы еще готовятся к проведению акции, им требуется помощь единомышленников:
«Отслужившие ели мы хотим измельчить в щепу и направить на подстилку крупным животным или предложить в качестве мульчи тем, кто занимается оформлением клумб на придомовых территориях. Таким образом, новогодняя ель обретет еще одно назначение и послужит с пользой второй раз», - пояснили организаторы.