Общество

Сбор новогодних елей на переработку в щепу хотят организовать в Пскове

Массовый сбор новогодних елей на переработку в щепу организуют в Пскове, принимать деревья хотят начать в середине января. Об этом сообщается в группе «Экобаза Псков / Раздельный сбор вторсырья» в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент организаторы еще готовятся к проведению акции, им требуется помощь единомышленников:

Псковичей просят сообщить своей управляющей компании о заинтересованности в участии в этой акции. Во взаимодействии с «управляйками» организаторы рассчитывают создать точки сбора елей.

Нужны волонтеры в дни проведения акции, по этому поводу можно обратиться по ссылке.

Нужна дробилка: контакты, где взять, помощь в оплате аренды.

Понадобится помощь в транспортировке собранных елей. «Вдруг у вас в распоряжении есть грузовой транспорт и свободное время в середине января, будем рады вашей помощи!» - отметили организаторы.

«Отслужившие ели мы хотим измельчить в щепу и направить на подстилку крупным животным или предложить в качестве мульчи тем, кто занимается оформлением клумб на придомовых территориях. Таким образом, новогодняя ель обретет еще одно назначение и послужит с пользой второй раз», - пояснили организаторы.