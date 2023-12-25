Великолукский мясокомбинат поможет построить в городе парк памяти бойцов СВО

Благотворитель, представляющий ОАО «Великолукский мясокомбинат», готов взять на себя реализацию строительства мемориального парка воинской славы, посвященного погибшим при выполнении задач специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.
Фото: пресс-служба администрации Великих Лук
«После объявления сбора денежных средств на строительство мемориальной зоны, в администрацию города обратился благотворитель, представляющий один из крупных промышленных предприятий города Великие Луки – ОАО "Великолукский мясокомбинат", который выразил готовность взять на себя реализацию строительства парка. В настоящее время в проектную документацию вносятся корректировки для проведения всех необходимых процедур и запуска строительства в 2024 году при наступлении благоприятных погодных условий», - сообщили в администрации.
Там также напомнили, что инициаторами создания уникальной мемориальной зоны выступили родные погибших военнослужащих. Идею поддержали общественные организации и руководство города.
Определено место для создания парка, он расположится на улице Дьяконова вблизи Братского кладбища воинов Советской армии, погибших в 1941-1943 годах.