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Общество

Вузы готовятся увеличить стоимость платного обучения на 10-12%

12.01.2024 08:25|ПсковКомментариев: 0

В России грядет новое повышение стоимости получения высшего образования на платной основе. В новом учебном году — с 2024 по 2025 годы — оно может подорожать на 10-12%. Об этом сообщил президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов.

«На повышение стоимости обучения будет влиять целый ряд причин. Во-первых, это увеличение затрат вузов на оборудование и программное обеспечение, так как импортные поставщики уходят с рынка, а заменить их особо некем. Конечно, есть отечественные разработки, но, чтобы их внедрить в образование нужны деньги. Во-вторых, свою роль сыграет существенное увеличение цен на услуги ЖКХ, которые не повышались в 2023 году, и электроэнергию. В-третьих, учебным заведениями необходимо будет компенсировать рост зарплат педагогам-специалистам», — пояснил Зернов.

По его словам, особенно тяжело в этой ситуации придется негосударственным образовательным учреждениям, которые сегодня буквально сводят концы с концами. Причем, если раньше они могли брать кредиты, то сегодня банки сильно увеличили ставки, а жить на заемные средства становится рискованно. 

«Вряд ли вузам дополнительные средства выделит министерство образования. Скорее всего, им самим придется искать выход из этой ситуации. Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдет в пределах 10-12%», — приводят слова Зернова «Известия».

С этим мнением согласны в государственных и коммерческих учебных заведениях.

«Действительно, стоимость обучения в 2024 году подорожает, так как происходит рост затрат вузов на реализацию образовательных программ. Мы также планируем увеличить стоимость в среднем на 10% по университету в целом», — рассказала начальник управления приемной комиссии РЭУ имени Г. В. Плеханова Аюрика Батуева.

По ее словам, на программы инженерно-технического профиля, а также связанные с информационными технологиями рост составит в среднем от 5 до 8%, на специальности гуманитарного и социально-экономического профиля — от 8 до 15%.

Теги: #вуз
Источник: Псковская Лента Новостей
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