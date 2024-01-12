Вузы готовятся увеличить стоимость платного обучения на 10-12%

В России грядет новое повышение стоимости получения высшего образования на платной основе. В новом учебном году — с 2024 по 2025 годы — оно может подорожать на 10-12%. Об этом сообщил президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
По его словам, особенно тяжело в этой ситуации придется негосударственным образовательным учреждениям, которые сегодня буквально сводят концы с концами. Причем, если раньше они могли брать кредиты, то сегодня банки сильно увеличили ставки, а жить на заемные средства становится рискованно.
«Вряд ли вузам дополнительные средства выделит министерство образования. Скорее всего, им самим придется искать выход из этой ситуации. Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдет в пределах 10-12%», — приводят слова Зернова «Известия».
С этим мнением согласны в государственных и коммерческих учебных заведениях.
По ее словам, на программы инженерно-технического профиля, а также связанные с информационными технологиями рост составит в среднем от 5 до 8%, на специальности гуманитарного и социально-экономического профиля — от 8 до 15%.