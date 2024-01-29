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Памятный митинг в честь 80-летия со дня освобождения города от фашистских захватчиков прошел в Новосокольниках

Памятный митинг в честь 80-летия со дня освобождения Новосокольников от немецкого-фашиcтских захватчиков прошел 29 января у мемориала памяти землякам, павшим при защите Отечества, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в этот значимый для муниципалитета день поздравил жителей района. «В освобождении Новосокольнического района принимали участие все народы огромного Советского Союза. Несгибаемая воля партизан и самоотверженность подпольщиков помогли выстоять в годы фашистской оккупации и приблизить час победы», - сказал он.

Глава региона напомнил о важном историческом факте — в честь освобождения города и железнодорожного узла «Новосокольники» в 1944 году восьми воинским частям и соединениям было присвоено почетное наименование «Новосокольнических», а в Москве был дан салют из 124 орудий.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов также поздравил жителей района с днём освобождения Новосокольников от немецко-фашистских захватчиков.

«Мы испытываем чувство гордости по отношению к нашим героям, которые проявили великое мужество на полях сражений. Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто добывал для нас эту великую Победу и эту мирную жизнь», - сказал Александр Котов и отметил, что сегодня необходимо помнить подвиги героев прошлого ради того, чтобы подобное больше никогда не повторялось.

Чрезвычайный и уполномоченный посол республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев поблагодарил жителей района за проделанную и нескончаемую работу по хранению памяти о всех героях Великой Отечественной войны, в том числе и уроженцев Казахстана.

«Мы всегда будем помнить подвиги солдат, которые защищали нашу Родину. В годы войны на территории Псковской области погибли тысячи советских воинов. Сотни из них - славные сыны и дочери казахского народа», — сказал Даурен Абаев.

Он добавил, что среди погибших на Псковской земле захоронена героиня двух народов Алия Молдагулова. 18-летняя девушка была снайпером 4-го батальона 54-й отдельной стрелковой бригады (22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт).

«Ее имя стало символом верности и служения родному народу», - отметил Даурен Абаев.

На митинге также присутствовал глава Новосокольнического района Виталий Соловьев. Первые лица вместе с жителями города возложили цветы к мемориалу памяти землякам, павшим при защите Отечества

Напомним, город Новосокольники был оккупирован немцами 24 июля 1941 года с целью захвата территории района и важного железнодорожного узла, соединявшего Витебск и Ленинград.

Оккупация города продлилась до 29 января 1944 года. Эта дата отмечается ежегодно как День освобождения города. Полностью Новосокольнический район был освобожден в середине июля 1944 года. Целый год понадобился советским войскам, чтобы после разгрома немцев под Великими Луками, с тяжелейшими боями пройти 27 километров до Новосокольников и освободить этот крупный железнодорожный узел.

В боях за освобождение Новосокольнического района погибло более 11 тысяч советских солдат и офицеров, более 9 тысяч жителей района погибли и пропали без вести, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны.