Общество

Производители слабого алкоголя попросили власти пересчитать акциз

Крупнейшие производители слабоалкогольных напитков — коктейлей джин-тоник, виски-кола и других — обратились в Минфин. Компании предложили регулятору не менять формулу расчета акциза и оставить его на действующем уровне. В противном случае такие коктейли, как Gin tonic, Sex on the beach, Hooch, Black Russian, U.Gin резко подорожают. Согласно расчетам отрасли, средняя цена этой продукции может подскочить на 123%, с 241 рублей до 538 рублей.

Летом 2023 года стало известно, что в 2024-м Минфин проиндексирует акцизы на спиртное, сигареты и автомобили, причем выше, чем планировалось ранее. С 1 мая этого года сборы должны вырасти вместо 4% на 5%.

Более того, для слабого алкоголя министерство изменило подход к расчету акцизов. Оно предложило взимать с этого спиртного сбор исходя из объема тары, то есть за 1 л самого напитка. Предполагается, что за этот объем придется заплатить 141 рубль. В ноябре эти поправки в Налоговый кодекс подписал президент РФ Владимир Путин.

До этого государство взимало акциз в зависимости от содержания в напитке этилового спирта: 1 л безводного спирта обходился в 514 рублей. В итоге с 1 л напитка крепостью 7 градусов взимали почти 36 рублей.

Минфин неслучайно пересматривал свои подходы к акцизам: к концу июля 2023 года дефицит бюджета составил 3,411 трлн рублей, что на 0,5 трлн выше планов на весь год, сообщало ведомство. Но это не единственная причина, которая значимо влияла на ситуацию.

Источник «Известий» в правительстве подчеркнул, что регулятор активно борется со «шмурдяком» — некачественной продукцией, в составе которой вода, этиловый спирт, ароматизаторы. За счет низкого качества у нее невысокая цена, что путает потребителей. На полках должна остаться продукция, цена которой соответствует хорошему составу.