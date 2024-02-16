Директора ППК Любовь Николаеву наградят медалью «За заслуги перед Псковом»

Директора Псковского педагогического комплекса, депутата Псковской городской Думы Любовь Николаеву наградят медалью «За заслуги перед Псковом». Соответствующее решение депутаты приняли на очередной 19-й сессии 16 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В ходатайстве, подписанном главой Пскова Борисом Елкиным, указаны основания: «за большой вклад в развитие системы образования города и многолетний добросовестный труд».
На сессии присутствовали 22 депутата из 25, «за» предложение наградить Любовь Николаеву медалью «За заслуги перед Псковом» депутаты проголосовали единогласно.
Педагогический стаж Любови Николаевой составляет 44 года, с 1998 года она руководит Псковским педагогическим комплексом. За это время ППК стал социально значимым для региона центром, в 2020-2023 годах он вошел в число лучших школ России по количеству выпускников, поступающих в ведущие вузы.
Любовь Николаева - отличник народного просвещения, заслуженный учитель Российской Федерации. С 2007 года по настоящее время она является депутатом Псковской городской Думы.