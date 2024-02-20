Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о запрете педофилам заходить в школы и детсады

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете судимым за педофилию посещать образовательные организации и другие места скопления детей.

Инициатива была внесена в нижнюю палату в декабре 2023 года. Комитет ГД по безопасности одобрил законопроект на прошлой неделе. Предлагается дополнить закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», пишет РИА Новости.

«Внести… изменение, изложив его в следующей редакции: "запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур», - следует из текста законопроекта.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона подготовлен с учетом высокой степени потенциальной опасности для общества и государства лиц, имеющих непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего.