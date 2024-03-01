Общество

Нацпроект «Семья» стал самым обсуждаемым в соцсетях по итогам послания президента

Самым обсуждаемым национальным проектом по итогам послания в социальных сетях стал проект «Семья», а наибольший интерес пользователей соцмедиа был связан с развитием социальной инфраструктуры. Об этом говорится в исследовании Brand Analytics.

«Среди национальных проектов самое большое внимание пользователей соцмедиа получила "Семья", что говорит о высокой поддержке среди населения этой инициативы», - говорится в исследовании.

Наибольший же интерес пользователей соцмедиа был связан с развитием социальной инфраструктуры. Реконструкцию объектов здравоохранения, учебных заведений, спортивных объектов, а также строительство новой транспортной инфраструктуры обсуждали больше всего в соцмедиа, пишет ТАСС.

Второй наиболее обсуждаемой темой стало изменение фискальной системы. Эта тема имела активное обсуждение преимущественно в бизнес-среде, которой еще потребуется время для оценки плюсов и минусов этой инициативы.

«Тема улучшения уровня жизни населения - третья по объему упоминаний. Людям сложно спрогнозировать, как объявленные меры поддержки реально скажутся на их уровне жизни к 2030 году», - добавили в Brand Analytics.

Как отмечается в исследовании, активность обсуждения озвученных национальных проектов значительно варьировалась в зависимости от возраста пользователей. Согласно представленным данным, граждане в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет проявили большой интерес к нацпроекту «Молодежь России», однако в то же время проект «Экономика данных» оказался больше востребован у аудитории моложе 18 лет, которая уже связывает свое будущее с информационными технологиями, и у группы от 35 до 44 лет, которая является самой вовлеченной в процессы цифровой трансформации прямо сейчас. Россияне старше 55 лет проявили интерес к проекту «Кадры», направленному на решение проблемы трудоустройства подрастающих поколений. «Молодая аудитория проявила заметное внимание к посланию президента РФ. Доля участников обсуждений в возрасте до 34 лет по каждой из тем составляла не менее 15%. А при обсуждении проекта "Молодежь" 34% сообщений были написаны пользователями этой возрастной группы», - говорится в аналитических материалах.