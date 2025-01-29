Экономика

Почти 70 тонн сухого молока не пропустили через границу РФ в Псковской области

В пунктах пропуска, распложенных на российско-латвийской границе РФ в Псковской области, инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль двух импортных партий сухого цельного молока и кондитерских сливок в общем количестве 68 тонн, которые перевозились из Франции в Республику Казахстан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе контрольных мероприятий установлено нарушение письма Россельхознадзора о приостановлении с 20 января сертификации всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Российскую Федерацию, в том числе транзита таких товаров по российской территории в третьи страны. Ограничения Россельхознадзором введены в связи с отсутствием от ветеринарных служб Германии и ЕС информации о принимаемых мерах в отношении очага ящура в Германии.

Ввоз 68 тонн молочной продукции на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате грузов. Товар возвращен на сопредельную территорию.