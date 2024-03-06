Стационар Псковской межрайонной больницы реконструируют

Объявлен аукцион на реконструкцию здания стационара Псковской межрайонной больницы, сообщается на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.
Фото: председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко / Telegram
В течение полугода с даты заключения контракта подрядчик выполнит капитальный ремонт фундамента, фасада, крыльца и помещений, а также заменит кровлю и инженерные коммуникации.
Начальная цена контракта составляет 26 млн 252 тысячи 120 рублей. Подрядчика определят 15 марта.