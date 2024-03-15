Общество

«Я в этом совершенно не виноват»: о переезде в Псков рассказал Владимиром Зубов в эфире «ПЛН FM»

О своем переезде в Псков рассказал президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов в программе «Чай втроем» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я в этом совершенно не виноват. Дело в том, что я родился в 1962 году, а в 1963 году мой отец закончил брянский технологический институт по специализации "механизация лесного хозяйства". И его, по распределению, вместе с мамой и со мной отправили в стругокрасненское лесничество», - рассказал Владимир Зубов.

Сначала он с семьей жил в Ротном дворе, затем в Стругах Красных, а уже после переехал в Псков.