Общество

Платформу для конфискованной криптовалюты создадут в России

Государство сможет распоряжаться конфискованной в рамках уголовных дел криптовалютой. Для этих целей в России создадут государственную цифровую платформу, куда будут переводиться средства. Поручение Минфину проработать вопрос о создании такой площадки дал глава правительственной комиссии по профилактике правонарушений, министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Проработать вопрос о создании локализованной на территории РФ и находящейся под контролем государства платформы цифровых валют для целей их изъятия и хранения в рамках уголовного производства. О проведенной работе проинформировать правительственную комиссию до 1 октября 2024 года», — говорится в документе.

Поручение министерству было дано по итогам заседания правкомиссии в конце декабря прошлого года, темой которого стало повышение эффективности противодействия правонарушениям с использованием информационно-телекоммуникационных систем, пишут «Известия».

В пресс-службе МВД сообщили, что Минфин выступил инициатором этого предложения и с ним согласованы сроки для ответа в правкомиссию. В Министерстве финансов на запрос не ответили.