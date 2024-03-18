Платформу для конфискованной криптовалюты создадут в России 

Государство сможет распоряжаться конфискованной в рамках уголовных дел криптовалютой. Для этих целей в России создадут государственную цифровую платформу, куда будут переводиться средства. Поручение Минфину проработать вопрос о создании такой площадки дал глава правительственной комиссии по профилактике правонарушений, министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Поручение министерству было дано по итогам заседания правкомиссии в конце декабря прошлого года, темой которого стало повышение эффективности противодействия правонарушениям с использованием информационно-телекоммуникационных систем, пишут «Известия».
В пресс-службе МВД сообщили, что Минфин выступил инициатором этого предложения и с ним согласованы сроки для ответа в правкомиссию. В Министерстве финансов на запрос не ответили.