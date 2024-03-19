Общество

Почти 2 тысячи грузовиков стоят в очереди на въезд в РФ на границе в Псковской области

В очереди на въезд в Россию из Латвии на границе в Псковской области стоят свыше 1,7 тысячи грузовых автомобилей, следует из данных на сайте Федеральной таможенной службы.

По данным на 6.00 сегодня, 19 марта, в пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе в очереди на въезд в РФ стоят 1350 грузовых транспортных средств, за сутки оформлено 141 транспортное средство. В очереди на выезд из РФ стоят 100 грузовиков, за сутки оформили 138.

В пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском муниципальном округе в очереди на въезд в РФ стоят 380 грузовых транспортных средств (за сутки оформили 115). В очереди на выезд из России здесь 80 грузовиков (за сутки оформили 90).