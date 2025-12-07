Происшествия

В Пскове мужчине продлили арест по делу о фиктивной регистрации иностранцев

Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей для мужчины, обвиняемого в организации фиктивной легализации иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, в 2024 году участники организованной преступной группы в составе обвиняемого, начальника отделения по вопросам гражданства ОВМ УМВД России по городу Пскову, и иных неустановленных лиц из корыстных побуждений организовали незаконное пребывание более 15 иностранных граждан и дальнейшее получение ими гражданства Российской Федерации.

Ходатайство следователя мотивировано тем, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, в составе организованной преступной группы, имеет двойное гражданство и родственные связи за рубежом, в связи с чем, находясь на свободе, будет иметь возможность скрыться от органов следствия и суда, а также угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства.

Суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей по 13 марта 2026 года включительно.