Спорт

Второй региональный «Кубок защитников Отечества» стартовал в Пскове

12.12.2025 16:01

В Псковской области стартовал второй региональный «Кубок защитников Отечества». Мероприятие объединило более 40 спортсменов, в том числе представителей других регионов. Среди них — ветераны боевых действий — участники специальной военной операции и иных вооруженных конфликтов. Открытие соревнований прошло в пятницу, 12 декабря, в спортивном комплексе «Олимп», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный сайт правительства Псковской области

От лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников мероприятия поприветствовала его первый заместитель Вера Емельянова. Она зачитала приветственный адрес главы региона.

«Это мероприятие уже стало символом мужества, силы духа и несгибаемой воли. Каждый из вас прошел долгий путь подготовки, тренировок и теперь готов продемонстрировать свои лучшие спортивные качества. Вы — пример не только для товарищей, но и для подрастающего поколения, которое видит в вас настоящих героев, способных преодолевать любые трудности. Уверен, что "Кубок защитников Отечества“ запомнится участникам и зрителям динамичными поединками, искренними эмоциями и яркими победами. Желаю участникам отличного настроения и успешного выступления», — значится в приветствии губернатора.

Соревнования проходят в Пскове на двух площадках. В первый день, 12 декабря, в СК «Олимп» спортсмены демонстрируют свои силы в таких дисциплинах, как волейбол сидя, армрестлинг, пауэрлифтинг, плавание, дартс, нарды, стрельба из лука.

В субботу, 13 декабря, соревнования по пулевой стрельбе пройдут в стрелковом тире ДОСААФ России по Псковской области.

Организаторы мероприятия — министерство спорта Псковской области, региональный филиал фонда «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО области, региональная Федерация спорта лиц с ПОДА.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
