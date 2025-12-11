Общество

Свыше 730 млн рублей получит Псковская область на зарплаты медиков в 2026 году

Правительство Российской Федерации дополнительно направит Псковской области более 730 млн рублей на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2026 году. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Всего регионы получат свыше 9,6 млрд рублей. Выделенные средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников. Согласно этому прогнозу, в 2026 году в медицинские учреждения поступят на работу более 6 тысяч врачей и свыше 8 тысяч специалистов среднего медицинского персонала, уточняет пресс-служба правительства РФ.