Общество

В Госдуме заверили, что весенний призыв пройдет по плану

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призыв пройдет по плану, а количество призывников - это константа, депутат добавил, что в зону спецоперации их не отправят.

«Призыв пройдет по плану... Абсолютно ничем не будут отличаться (количество и параметры призыва), которые были. Это константа, у нас количество призывных установлено», - сказал он журналистам.

«Естественно», - добавил депутат в ответ на вопрос журналиста о том, не будут ли отправлять в зону спецоперации призывников.

Весенний призыв в России по традиции начинается с 1 апреля, а заканчивается 15 июля, пишет РИА Новости.