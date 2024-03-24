Общество

Отчет полиции за 2023 год заслушают на 20-й сессии Псковской городской Думы

Очередная 20-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится в зале заседаний гордумы на улице Некрасова, 14 в пятницу, 29 марта. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе гордумы, сессия начнется в 10.00. В проект повестки дня сессии включены 22 вопроса.

Депутатам предстоит заслушать отчет начальника УМВД России по городу Пскову полковника полиции Сергея Сурина о результатах деятельности УМВД России по городу Пскову по итогам 2023 года.

Помимо этого, депутаты внесут изменения в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», правил предоставления ритуальных услуг.

Также предстоит утвердить план благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2024 год, утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества города Пскова за 2023 год, рассмотреть вопрос об условиях приватизации арендуемого ООО «К-Информ» муниципального объекта нежилого фонда по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, дом №2а, (помещение 1006).

На сессии рассмотрят три протеста прокурора и согласуют награждение благодарственными письмами Псковской городской Думы:

заместителя начальника отдела по правовым вопросам, нормотворческой деятельности и анализу финансово-экономического развития аппарата Псковской городской Думы Ирины Кикре,

преподавателя Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова Константина Абабкова,

преподавателя Детской музыкальной школы №5 Игоря Никитина,

руководителя народного самодеятельного коллектива студии циркового искусства «Псковский цирк» Городского культурного центра Ирины Михайловой,

заведующего Библиотекой - Центром детского чтения города Пскова Натальи Петровой,

начальника отдела работы с обращениями граждан и организации кадровой работы аппарата Псковской городской Думы Светланы Стельмашёнок.

Кроме того, предстоит согласовать награждение почетной грамотой Псковской городской Думы главного режиссера Дома офицеров Анны Дмитриевой.