Общество

Новый магазин «Деревня Соловьи» откроется на Дальнем Завеличье

Новый фирменный магазин «Деревня Соловьи» откроется в Пскове 28 марта по адресу: улица Балтийская, дом №16а. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «ПсковАгроИнвест».

Фото: ООО «ПсковАгроИнвест»

«Мы рады сообщить вам о скором открытии нового фирменного магазина. Гостей ждут акции, дегустации, шары», - сообщили в компании.

Напомним, ООО «ПсковАгроИнвест» - крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Псковской области. Мясная и молочная продукция выпускается под торговой маркой «Деревня Соловьи».