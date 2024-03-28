Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Псковской области

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«Сообразим на троих»: Теракт и общественный договор, борьба с коррупцией и повышение тарифов на ЖКУ. ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 марта. Темы, которые были в центре внимания ведущих Александра Савенко, Сергея Васильева и Константина Калиниченко: Теракт и общественный договор;

Борьба с коррупцией;

Повышение тарифов на ЖКУ.