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Общество

Псковскому омбудсмену вручили благодарность за защиту прав беженцев

19.04.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Уполномоченному по правам человека в Псковской области Дмитрию Шахову вручили благодарность Красного Креста за защиту прав беженцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

Дмитрий Шахов принял участие во встрече, которая была организована региональным отделением Российского Красного Креста и посвящена подведению итогов реализации проекта «Передвижной центр адаптации и помощи семьям, вынужденным покинуть Украину». На встрече также присутствовали заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих и советник губернатора Псковской области Елена Полонская.

Как отметила руководитель Псковского отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова, реальную и очень нужную помощь при реализации проекта получили более 600 человек, среди которых почти 200 детей и 261 семья.

На протяжении двух лет центр оказывал адресную помощь переселенцам Донбасса и жителям других регионов Украины. Он работал на базе регионального отделения Российского Красного Креста. С вынужденными переселенцами общались психологи, шеф-повара проводили кулинарные мастер-классы, для самых маленьких устраивали утренники. Были организованы туристические поездки по городам региона. Нуждающимся волонтеры приносили продукты и одежду. К проекту присоединились и многие социальные партнеры. Многие из переселенцев получили возможность бесплатно пройти обучение по различным специальностям и профессиям.

Две известные международные организации: управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и норвежская неправительственная организация «Спасем детей», занимающиеся вопросами поддержки беженцев, в том числе и детей, в различных уголках планеты, положительно оценили вклад регионального отделения Российского Красного Креста в обеспечении прав вынужденных переселенцев, их адаптации к новым условиям жизни и ту конкретную помощь, которую получили семьи, прибывшие в Псковскую область с Украины.

Как подчеркнула председатель регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова, проект был направлен на адаптацию и поддержку переселенцев с Украины, но работа псковского омбудсмена, взаимодействие и общение с переселенцами обязательно продолжатся.

Выступившие на встрече вынужденные переселенцы, которые сегодня стали полноправными гражданами России, высказали большую благодарность всему коллективу регионального отделения Российского Красного Креста, всем органам власти, оказавшим реальную и нужную, а главное своевременную помощь и поддержку, а также многим добровольцам, кто готов был оказать любую помощь и вложил частичку своей души и сердца в то непростое дело адаптации к новым условиям жизни людей, вынужденных покинуть Украину.

Руководство регионального отделения Российского Красного Креста поблагодарило всех добровольцев и социальных партнёров, кто оказывал помощь проекту, кто внёс свой посильный вклад, чтобы вынужденные переселенцы из Украины чувствовали себя на Псковской земле как дома.

Получая награду от Российского Красного Креста, псковский омбудсмен Дмитрий Шахов отметил, что ряд сотрудников регионального отделения за их личный вклад в обеспечении прав вынужденных переселенцев из Украины награждён благодарностями федерального и регионального уполномоченных по правам человека. «Но самая главная награда – это искренние слова благодарности от самих граждан, кто в нелегкую годину был вынужден целыми семьями с маленькими детьми уехать из родных мест, чтобы выжить и не пострадать от боевых действий. Многие откровенно говорили, что им стали создавать невыносимые условия за их политические взгляды, желание жить вместе, соблюдать традиции предков, в том числе одержавших победу над фашизмом в Великой Отечественной войне, и принадлежность к единому русскому народу. И, как говорили все выступившие, новые граждане России, «Псковская область стала для них вторым домом, где их радушно и по-родному встретили, накормили, обогрели, а дети пошли в школу, где также стали равными членами российского общества», — сказал псковский уполномоченный по правам человека.

«Со временем мы к ним привыкли, они к нам привыкли. Вот сейчас смотришь, полтора года — такой маленький срок. А с другой стороны, если на него посмотреть, как день за днем все это развивалось, как мы привыкали друг к другу, как мы мероприятия эти проводили. Насколько изначально было людей собирать сложно, их во что-то вовлекать. Насколько сейчас — это реально наша семья. Наш большой дружный коллектив, с которым не страшно в этом мире жить», — сказала в завершение встречи Валерия Мишакова.

Теги: #уполномоченный по правам человека
Источник: Псковская Лента Новостей
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