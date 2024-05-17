Общество

Иностранку в Пскове лишили гражданства РФ за фейковый сертификат о знании языка

По ходатайству управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области иностранку лишили гражданства Российской Федерации за предоставление недействительного сертификата о знании языка и истории страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудник образовательной организации, выдавшая документ, признана виновной в организации незаконной миграции, а результаты экзамена женщины и ее сертификат признали недействительными.

В марте 2023 года в отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке обратилась уроженка одной из стран Средней Азии.

В документе женщина указала, что свободно владеет русским языком, знает историю и основы законодательства Российской Федерации и предоставила соответствующий сертификат, выданный столичным институтом.

Сотрудники УМВД России по Псковской области приняли решение о приеме иностранки в гражданство Российской Федерации. Летом 2023 года в УМВД России по Псковской области поступила информация из следственного отдела УФСБ России по Псковской области о расследовании уголовного дела по подозрению специалиста отдела языкового тестирования и содействия миграционной политике института, выдавшего женщине сертификат, в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). После чего результаты экзамена иностранки были аннулированы, а сертификат признан недействительным.

Решением Псковского городского суда специалист образовательной организации признана виновной в организации незаконной миграции с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы. Сотрудники УМВД России по Псковской области направили исковое заявление в Псковский городской суд в целях установления в судебном порядке факта предоставления уроженкой иностранного государства заведомо ложных сведений, что является основанием для прекращения гражданства Российской Федерации на основании части 1 статьи 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 года №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Исковое заявление удовлетворено, решение вступило в законную силу.

Напомним, ранее все 12 университетов, уполномоченных проводить экзамены по русскому языку для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами. 18 апреля глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков поручил отстранить коммерческие структуры от проведения экзаменов для иностранцев.

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Ранее Рособрнадзор объявил предостережения российским вузам о недопустимости нарушения требований к проведению экзаменов по русскому языку для мигрантов. В числе учебных заведений – ПсковГУ.