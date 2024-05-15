Происшествия

Мать троих детей в Пыталовском районе может лишиться свободы за неуплату алиментов

Жительница Пыталовского района 1985 года рождения может лишиться свободы из-за неуплаты алиментов трем несовершеннолетним детям (часть 1 статьи 157 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Установлено, что женщина в августе 2023 года была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание трех несовершеннолетних детей, ей назначено наказание в виде 90 часов обязательных работ.

Несмотря на это, злоумышленница после привлечения к административной ответственности без уважительных причин мер к погашению задолженности по алиментам не приняла, денежные средства на содержание несовершеннолетних детей не выплачивала.

В результате уклонения от уплаты алиментов сумма задолженности превысила 100 тысяч рублей.

Теперь ей грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.