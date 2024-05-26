Общество

Пересдача ЕГЭ будут проходить в резервные дни - Андрей Ермаков

Пересдача Единого государственного экзамена будет проходить в резервные дни. Об этом врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Конечно, у выпускников будет возможность пересдачи в этом году. Данное нововведение стоит упомянуть особо. Я буду стараться его описать максимально просто. У нас всегда были резервные дни для сдачи и передачи предметов, если ученик по каким-то уважительным причинам не смог сдать экзамен в основной сетке цикла. В этом году желания выпускника пересдать некий предмет достаточно для того, чтобы подать заявление государственной экзаменационной комиссии и инициировать пересдачу», – рассказал Андрей Ермаков.

Он уточнил, что пересдачи пройдут 4 и 5 июля. «Каждый может пересдать один предмет», - добавил Андрей Ермаков.

Все образцы заявлений доведены до муниципальных образований и школ, до каждого пункта проведения экзаменов. При этом «лучший результат» выбирать не будут, действительным останется результат передачи, даже в случае уменьшения баллов.