Общество

«Анализируй этно»: Фабрика ненависти приглашает на работу. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Анализируй этно», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 июня.

На этот раз ведущая Ольга Миронович предложила поговорить о том, куда доводит ненависть к тем, кто от нас чем-то отличается, например, шириной ноздри, и попробовала выяснить, кто и почему наживается на человеконенавистничестве. А разобраться в этом помог сегодняшний гость студии - краевед, бывший сотрудник Псковского музея-заповедника, бывший лектор The Jewish Agency for Israel, участник проекта «Клеймс» Олег Фёдоров.