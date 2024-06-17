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Общество

Центральные улицы Локни оказались затоплены после ливней

18.06.2024 07:20|ПсковКомментариев: 0

Неблагоприятные погодные условия в виде сильных ливней привели к подтоплениям на центральных улицах Локни, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Иван Белугин / «ВКонтакте»

«Специалисты администрации округа совместно с МУП "Локнянское ЖКХ" до ночи прочищали трубы водоотведения, которые забиваются при сильном потоке воды. Проводилась откачка воды», - рассказал глава округа.

Он добавил, что с утра работы будут продолжены.

«Вода уйдёт полностью, когда ливень стихнет. Прошу всех отнестись с пониманием, выпала месячная норма осадков», - пояснил Иван Белугин.

Телефон единой диспетчерской службы 2-21-96.

 

Теги: #локнянский муниципальный округ
Источник: Псковская Лента Новостей
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