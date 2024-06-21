Общество

Добряка посадили в Печорах

Белгородский дуб, который стал символом дружбы регионов, посадили в Печорах. Дерево будет расти на территории Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодёжной политике Псковской области

В посадке приняли участие представители комитета, паломнического центра, члены студенческих отрядов, вожатые и дети из Белгородской области, которые приехали с визитом в Псковский регион.

«Двухлетний саженец - Панский черешчатый дуб. Это символ Белгородской области, потому считается самым старым деревом лесов региона. Дубу присвоен статус "Дерево – памятник живой природы". В Пскове у гостя даже появилось своё имя – Добряк, потому что он стал символом дружбы Псковской и Белгородской областей. Юные белгородцы уже в третий раз приехали на Псковщину, в нашем регионе для этих ребят подготовлена обширная образовательная и культурная программа», - рассказали в комитете.

Министерство природопользования Белгородской области передало такие же деревья всем субъектам Российской Федерации на Международной выставке-форуме «Россия» в знак благодарности регионам России за поддержку.