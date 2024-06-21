Общество

В Музее Победы презентовали награду для заслуженных лесников

Презентация ведомственного знака отличия Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) имени Петра Антипова прошла в Музее Победы в Москве.

Награда имени Петра Антипова существовала до 2000-х годов и присуждалась победителям Всероссийского конкурса лесничеств. Возродить ее предложила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко, пишет ТАСС.

«Петр Григорьевич - настоящий Герой, участник Великой Отечественной войны. Он известен не только фронтовыми подвигами, но и трудовыми. Несмотря на ампутированные конечности, он внес большой вклад в сохранение и восстановление леса в Ленинградской области, - сказала Занко. - Ко мне лично обращались многие жители Волховского района с просьбой восстановить награду <...>. Пример Петра Григорьевича показывает, какой труд лежит в основе лесного хозяйства нашей страны. Именно поэтому мы должны на федеральном уровне говорить "спасибо" работникам этой сферы ».

Как отметил глава Россельхоза Иван Советников, Антипов был потомственным лесником. «Будучи инвалидом I группы, [Петр Антипов] проработал лесничим в Волховском лесхозе почти 40 лет. Он собственноручно высадил более 30 га леса. Утверждение данного ведомственного знака - значимое явление», - сказал он.