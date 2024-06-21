Общество

Путин подписал закон, позволяющий выбирать исполнителя соцзаказа

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам выбирать исполнителя социального заказа на едином портале государственных и муниципальных услуг. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон обеспечивает возможность использовать этот портал при выборе исполнителя государственных и муниципальных услуг в социальной сфере, а также при подаче в уполномоченный орган заявления об их предоставлении, неоказании или ненадлежащем оказании. Информация об услугах, оказываемых в рамках государственного или муниципального соцзаказа, будет размещаться в системе «Электронный бюджет».

Это облегчит все административные моменты и расширит возможности граждан, говорил ранее замглавы Минфина Алексей Лавров. Социальный заказ «означает описание финансовых и натуральных показателей объема услуг, которые бюджеты обязуются профинансировать для граждан, и внедрение права граждан на выбор исполнителя с помощью социальных сертификатов, которыми сейчас охвачено около 500 тысяч человек», пояснял он.

Кроме того, негосударственным организациям, которые вкладывают средства в социальную инфраструктуру, будут предоставляться преференции при отборе исполнителей соцзаказа. Причем ими смогут воспользоваться не только стороны соглашений о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве или концессионных соглашений, но и лица, которых они привлекли для исполнения обязательств по ним.

На федеральном, региональном и муниципальном уровне, помимо порядка формирования соцзаказов на оказание государственных или муниципальных услуг, будет утверждаться и перечень услуг, на которые формируется такой заказ. Соответствующие изменения вносятся в закон о государственном (муниципальном) заказе на оказание услуг в социальной сфере.

По информации Минфина РФ, с 2021 года и до конца 2024 года в стране проходит эксперимент по привлечению некоммерческих организаций и частного бизнеса к исполнению соцзаказа за счет госбюджета. В эксперименте участвуют 38 субъектов РФ, а соцзаказом охвачены 6,9 миллиона потребителей. Исполнителей услуг при этом выбирают на конкурентной основе. Оказывать услуги в рамках соцзаказа можно по таким направлениям, как социальное обслуживание, спортивная подготовка, содействие занятости, туризм, паллиативная медицинская помощь, санаторно-курортное лечение, физкультурно-оздоровительные услуги.

Президент также подписал закон, вносящий сопутствующие изменения в Бюджетный кодекс (БК). Сейчас соглашения на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере могут заключаться лишь на срок оказания такой услуги. Документ разрешает заключать соглашения об оказании этих услуг и на иные сроки. Практика показывает, что возникает потребность в периодическом возобновлении этих соглашений, и в ряде случаев их удобнее заключать на более долгий срок, пояснял Лавров.

БК также дополняется положением, позволяющем правительству России, региональным и местным органам власти определять случаи заключения соглашений о предоставлении субсидий для исполнения государственного (муниципального) соцзаказа на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств, а также определять порядок заключения таких соглашений. Эти изменения позволят упростить реализацию проектов в рамках социального заказа, отмечал замминистра.

Оба новых закона вступают в силу через 10 дней после официального опубликования.