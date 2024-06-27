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Общество

С активом псковской молодежи встретился губернатор Михаил Ведерников

29.06.2024 17:20|ПсковКомментариев: 2

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 29 июня, встретился с активом псковской молодежи. За чашкой чая глава региона обсудил с молодыми людьми и девушками их участие в жизни области и достижения, а также вопросы развития социальной сферы, инфраструктуры и кадровой политики, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

В открытом и неформальном общении с главой региона приняли участие активисты сфер образования, культуры, здравоохранения, спорта, сельского хозяйства, а также участники специальной военной операции и победители грантовых конкурсов.

«Вы активные, талантливые, каждый в своей сфере добился высоких результатов и является примером для окружающих», — подчеркнул Михаил Ведерников и поздравил присутствующих с Днем молодежи.

В свою очередь участники встречи поделились с губернатором своими успехами в общественной работе, рассказали о своих увлечениях и семьях. Так, например, многодетные родители Софья и Сергей Гуртовые отметили, что воспитание шести детей не мешает им вести собственный бизнес — в этом году с целью развития своего дела они заключили социальный контракт.

Дмитрий Спиридонов — представитель педагогической династии из Бежаницкого района, учитель физики и математики в сельской школе — рассказал о победе в областном конкурсе «Учитель года» и о том, как его деятельность и опыт наставничества вдохновляет других молодых людей идти работать в школу.

Другой молодой учитель — директор Ротовской средней школы Печорского муниципального округа Вадим Путенков — поделился опытом участия в программе «Земский учитель». Молодой человек приехал в наш регион из Смоленской области.

 

А молодые медики из разных районов Псковской области Александр Данилов, Дмитрий Васильев и Вероника Неклюдова рассказали Губернатору о своем участии в программе «Земский доктор» и использовании других мер поддержки работников сферы образования.

Герой СВО, гвардии капитан Камиль Ижболдин поделился первыми результатами работы реготделения организации ветеранов СВО, активистом которой он является. Молодые люди помогают военнослужащим в адаптации к гражданской жизни и вовлекают их в общественную, спортивную и патриотическую работу. Правительство Псковской области оказывает организации всестороннюю помощь и содействие. Специалисты комитета по молодежной политике Псковской области по поручению губернатора помогут ветеранам СВО освоить проектную деятельность.

Василий Демидов поделился опытом успешной работы по привлечению грантов на социально значимые проекты. Только в этом году инициативный молодой человек привлек в бюджет региона дополнительно почти 5 млн рублей. Развитие регионального киберспорта — одно из направлений, которое он развивает при грантовой поддержке.

Среди псковской молодежи были и представители агропромышленного сектора. На встрече с губернатором присутствовал Леонид Яровой. В продолжение семейных традиций он занимается фермерством. В этом году принял участие в программе стартапов и выиграл средства на развитие хозяйства: покупку техники и увеличение поголовья животноводческого комплекса.

Михаил Ведерников подчеркнул, что комплекс мер региональной поддержки работников социальной сферы и отрасли сельского хозяйства будет расширяться и корректироваться, ориентируясь на потребности граждан.

В рамках встречи своими достижениями поделились молодые спортсмены и артисты, которые прославляют регион на всероссийском и мировом уровнях.

Отдельно губернатор отметил заслуги псковских волонтеров, которые внесли свой вклад в помощь участникам специальной военной операции и мирному населению в рамках гуманитарной миссии «#МыВместе» на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Благодарственные письма правительства Псковской области Михаил Ведерников вручил ведущему специалисту Центра молодежи и общественных инициатив Милане Илларионовой и главному специалисту отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского регионального союза организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» Владимиру Алексееву.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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