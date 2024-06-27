Общество

Заключение контрактов в сфере госзакупок без ЕИС

ЕИС - это единая информационная система или портал закупок. На площадке собрана актуальная информация как для поставщиков, так и для покупателей. До недавнего времени регистрация на портале была обязательным условием, при выполнении которого можно было принимать участие в государственных закупках. Но в текущем году ситуация изменится. Стало известно, что с 1 июля ряд контрактов можно будет заключать без ЕИС. Речь идет о закупках у единственного контрагента, который установлен указом Президента Российской Федерации. Также в этот перечень войдут контрагенты, которые будут определены распоряжением Правительства страны.

С указанной даты также появится перечень новых оснований закупки у единственного контрагента ряда товаров:

- изделий медицинского характера;

- лекарственных препаратов;

- продукции для организации лечебного питания;

- дезинфицирующих составов;

- ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий.

Как сообщают новости госзаказа, по представленным закупкам в качестве контрагентов могут выступать не только ГУПы соответствующего субъекта страны, но и акционерные общества. Второй вариант предусмотрен только в том случае, если 100% акций находится в собственности субъекта РФ.

Но при этом оговаривается перечень правил. Которые нужно соблюдать в обязательном порядке. Заказчики товаров или услуг должны уведомлять контрольный орган о проведении закупки. Необходимо дополнительно обосновать стоимость контракта, а затем включить это обоснование в официально составленный контракт. С момента ведения описанных выше поправок перестает действовать положение, которое ранее устанавливало временные особенности закупки товаров для медицинских учреждений.