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Александр Козловский: Волонтеры внесли существенный вклад в помощь жителям Курской и Тверской областей

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский провел встречу с великолукскими волонтерами, которые помогают участникам спецоперации и их семьям, а также помогали жителям города Торопец Курской области, который подвергся атаке БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале Александра Козловского.

Фотографии: Telegram-канал Александра Козловского

«Существенный вклад они внесли в помощь жителям Курской и Тверской областей. Деятельность общественников координирует местное отделение "Единой России". Партия начала активно развивать добровольческое движение во время пандемии коронавируса. Сейчас в эту работу вовлечены люди разных возрастов и профессий», - написал депутат.

Отмечается, что большой пласт работы с участниками спецоперации и их семьями выполняет команда отделения фонда «Защитники Отечества» под руководством Татьяны Щеблыкиной.

Также Александр Козловский отметил деятельность Великолукского механико-технологического колледжа.

«С первых дней проведения СВО наших бойцов поддерживает Великолукский механико-технологический колледж. Здесь в ежедневном режиме реализуется проект "Сушим СВОим" - силами студентов и педагогов, которые делают суповые наборы для военных в зону СВО. А участники добровольческого отряда "Механизм помощи" помогают семьям СВО в решении бытовых вопросов. Студенты ВМТК активно помогали и жителям Торопца», - отметил Александр Козловский.

К этой работе подключились участники волонтерской роты «Боевого братства» и автомобильного сообщества в соцсети WD60. Они дежурили у торговых центров, помогали в сборе и распределении продуктов для торопчан.

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Также депутат подчеркнул, что по словам руководителя колледжа Степана Барбуха, военным уже отправили более 3,5 тысячи различных продуктовых наборов и 1,5 тысячи писем с пожеланиями.

На встрече добровольцы поделились своим опытом работы. Также депутат обсудил несколько насущных для волонтеров вопросов.

«Самый главный вопрос касался подбора помещения с большой площадью и хорошим подъездом, чтобы было максимально комфортно собирать, формировать и транспортировать гуманитарную помощь. Вопрос с коллегами-партийцами взяли в проработку», - подытожил Александр Козловский.