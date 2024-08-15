Культура

Арт-флешмоб «Звучание ветра» на псковской набережной отменили из-за погоды

Арт-флешмоб «Звучание ветра» на набережной реки Великой в Пскове, который планировали провести 1 октября, отменили из-за погоды. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил виолончелист Николай Егоров.

«Все события состоятся, кроме уличных, потому что очень холодно. Вместо улицы мы просто в холле сделаем фотосессию и небольшую дискуссию. Мы хотели на набережной реки Великой сфотографироваться и поиграть, но на улице сейчас такая погода, что не поиграешь», – рассказал Николай Егоров.

Напомним, в рамках Международного дня музыки в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 1 октября проходят мероприятия «Вечная Италия», расписание: