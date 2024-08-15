Арт-флешмоб «Звучание ветра» на псковской набережной отменили из-за погоды

Арт-флешмоб «Звучание ветра» на набережной реки Великой в Пскове, который планировали провести 1 октября, отменили из-за погоды. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил виолончелист Николай Егоров.
«Все события состоятся, кроме уличных, потому что очень холодно. Вместо улицы мы просто в холле сделаем фотосессию и небольшую дискуссию. Мы хотели на набережной реки Великой сфотографироваться и поиграть, но на улице сейчас такая погода, что не поиграешь», – рассказал Николай Егоров.
Напомним, в рамках Международного дня музыки в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 1 октября проходят мероприятия «Вечная Италия», расписание:
- 11:30 - Книжная выставка «О музыке и не только».
- 12:00-12:30 (Аквариум) - Иоганн Бах. Вечный монолог. Избранные части из цикла Иоганна Баха (1685-1750) Сюиты для виолончели-соло. Николай Егоров (лауреат всероссийских и международных конкурсов, художественный руководитель и солист Камерного ансамбля «Кончертато». (Ведущий творческий коллектив города Москвы).
- 12:30-13:45 (Актовый зал) - Показ фильма «Дом, в котором живет музыка». История знаменитых учебных заведений имени Гнесиных.
- 15:00-16:30 (Актовый зал) - Концерт виолончельной музыки «Вечная Италия». Произведения итальянских композиторов XVII-XVIII вв. Николай Егоров (виолончель, город Москва), Борис Федотов (фортепиано, город Псков).
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