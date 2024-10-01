Общество

Около 270 псковичей старше 60 лет заключили брак в 2023 году – статистика

В 2023 году в Псковской области зарегистрировали брак 155 мужчин и 113 женщин в возрасте 60 лет и старше, из них 5 мужчин и 5 женщин ранее не состояли в браке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Инфографика: Псковстат

На 1 января 2024 года в Псковской области насчитывалось 163 тысячи граждан в возрасте 60 лет и старше. Из них в городских поселениях проживали 109,6 тысячи человек, в сельской местности – 53,4 тысячи. Удельный вес этой возрастной группы в численности городского населения области составил 26,6%, сельского – 31,5%.

Среди пожилых людей в Псковской области преобладают женщины: на начало 2024 года в регионе проживало 107,1 тысячи женщин и 55,9 тысячи мужчин в возрасте 60 лет и более.

В возрастной группе людей старше 60 лет на каждые 1000 мужчин приходилось 1914 женщин. С увеличением возраста разница между численностью мужского и женского населения становится более существенной. Так, в возрастной группе 60-69 лет на 1000 мужчин приходилось 1565 женщин, в группе 70-79 лет – 2182 женщины, 80 лет и старше – 3720 женщин на 1000 мужчин.

Напомним, Международный день пожилых людей отмечают 1 октября.