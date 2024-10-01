Общество

Умер народный артист России Вячеслав Добрынин

Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни, сообщил в Telegram-канале 360 со ссылкой на певца Льва Лещенко.

«Артист скончался сегодня утром в одной из московских клиник, куда несколько дней назад попал с инсультом», — говорится в публикации.

На прошлой неделе СМИ писали, что Добрынина в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт госпитализировали в Москве.

Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, пишет РИА Новости.

Карьеру музыканта начал в 1970 году, став гитаристом в оркестре Олега Лундстрема, затем выступал с ансамблями «Лада», «Бременские музыканты», некоторое время входил в состав ВИА «Самоцветы». Его песни появились в репертуаре ансамблей «Голубые гитары», «Веселые ребята» и других коллективов. В начале 1970-х он написал несколько песен для Аллы Пугачевой, в том числе «22+28» и «Эй, мушкетеры!»

В 1972 году артист сменил фамилию Антонов на фамилию Добрынин.

Официальный дебют Добрынина как композитора состоялся в 1974 году, когда фирма «Мелодия» выпустила гибкую грампластинку с его песней «Я вас люблю» в исполнении Льва Лещенко. Позже в сотворчестве с поэтом Леонидом Дербеневым он создал более 100 песен, включая композиции «Родная земля», «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Ни минуты покоя», «Где же ты была», «Прощай».

С середины 1970-х годов Добрынин стал одним из популярных композиторов в СССР по количеству написанных шлягеров. Настоящими хитами того времени были песни «Белая черемуха» в исполнении Анны Герман, «Засыпят листья» в исполнении Валерия Ободзинского, «Напиши мне письмо» в исполнении Льва Лещенко.

C 1986 года музыкант стал выступать как автор-исполнитель, написал и исполнил шлягеры «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану». Всего он написал около тысячи песен.

Добрынин не раз становился лауреатом премий «Овация», «Золотой граммофон», «Песня года» и других. В 1996 году ему присвоили звание народного артиста России.