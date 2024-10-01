Общество

Область успешно реализует проекты по обновлению облика городов и поселков — Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным. О результатах встречи губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

В рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» на этот год для Псковской области установлен плановый показатель 306 тысяч квадратных метров. За 8 месяцев 2024 года введено уже 242,4 тысячи квадратных метров жилья.

Губернатор отметил, что область успешно реализует проекты по обновлению облика городов и поселков. В этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется привести в порядок 37 общественных и одну дворовую территории. Уже полностью завершены работы по благоустройству на 26 объектах.

«Рассказал о проекте по созданию пешеходного моста в исторической части Пскова. Строительные работы уже завершены, теперь для туристов и жителей города будет доступен еще один интересный маршрут для прогулок. Ведутся масштабные работы по модернизации коммунальной инфраструктуры. В том числе обсудили необходимость реконструкции котельной №9 в Пскове. Благодарю Ирека Энваровича за внимание к Псковской области и поддержку», – отметил Михаил Ведерников.