Культура

Множество открытий сделали авторы программы «Русская дорога» в музее-заповеднике «Михайловское»

Весь день сегодня, 2 августа, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» работала съёмочная группа семейного образовательного телеканала «Радость моя». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, телевизионщики работали над программой для проекта «Русская дорога». Выпуск, материалы для которого были отсняты в музее-заповеднике «Михайловское», будет посвящён Пушкину — истории жизни и творчества поэта, взятой «через призму» его родового Михайловского, Петровского, где жил его великий прадед Ганнибал, Тригорского, связанного с именами друзей Александра Сергеевича, и, конечно, Святогорского монастыря.

Съёмочная группа по окончании работы в музее-заповеднике, на выезде из мемориальной усадьбы «Тригорское». Фото предоставлено Пушкинским заповедником

Подводя первые итоги работы своей команды в Святогорском монастыре и в музее-заповеднике «Михайловское», режиссёр и продюсер проекта «Русская дорога» Марина Шраменко призналась, что её и её товарищей ждало в псковских пушкинских местах множество открытий — как непосредственно связанных с темой их работы, так и личных. Например, что в мемориальных имениях так красиво, что они настолько ухожены и полны цветов. И то, насколько увлечены своей работой, как глубоко — словно своих близких! — знают и понимают своих «главных героев» сотрудники музеев-усадеб, с кем довелось разговаривать о Пушкиных, Ганнибалах, Осиповых и Вульфах. Самóй Марине более всего понравилось Михайловское — необычайно уютное, домашнее. А вот ведущий Алексей Видов был просто поражён Петровским — энергетикой, которой полна усадьба грозного «царского арапа», и энтузиазмом, исходящим от хранителя этого музея Любови Козминой. Сердечную благодарность съёмочная группа выразила и в адрес своего «проводника» по всем заповедным локациям — замечательного, знающего экскурсовода, научного сотрудника «Михайловского» Екатерины Фёдоровой.

Как анонсировала Марина Шраменко, программа, посвящённая псковским пушкинским местам, вероятнее всего появится на канале «Радость моя» осенью, возможно — в октябре. Напомним, что этот образовательный канал — некоммерческий телепроект. Работающие на нём специалисты считают своей главной задачей рассказывать зрителям об истории нашего Отечества, укреплять в них любовь и интерес к традициям народа, его духовным и культурным ценностям. Название канала отсылает к памяти русского святого Серафима Саровского. Именно так — «Радость моя!» — великий подвижник обращался ко всякому, приходившему к нему. «Радость моя» работает на средства благотворителей, рекламы здесь нет.