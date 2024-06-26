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На Земле 3-4 августа прогнозируют магнитные бури

Магнитные бури прогнозируются на выходных, они начнутся в субботу вечером, 3 августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Обновленный прогноз состояния геомагнитного поля обещает нам в предстоящие выходные новые магнитные бури. Ожидается, что начнутся они ближе к вечеру в субботу и будут продолжаться как минимум до полудня воскресенья», - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что их интенсивность достигнет среднего уровня, с пиком активности после полуночи.

В начале следующей недели геомагнитное поле Земли перейдет в спокойное состояние, отметил Леус.