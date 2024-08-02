Общество

Росмолодежь предложила новые правила для определения Молодежной столицы РФ

Росмолодежь предложила изменить правила народного голосования за статус Молодежной столицы России 2025 года, чтобы нельзя было отдать голос за город из региона своей постоянной регистрации. Об этом сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

«Сегодня у нас появилось предложение скорректировать стратегию при проведении народного голосования за столицу-2025. Задумка в том, что свой голос нельзя будет отдать за город из своего региона (региона постоянной регистрации)», - написала Разуваева в Telegram-канале.

По ее словам, это позволит избежать дисбаланса, вызванного разным количеством населения в регионах страны, на равных соперничать, к примеру, многомиллионному Санкт-Петербургу с небольшим Ноябрьском.

Новый сезон конкурса за звание «Молодежной столицы России - 2025» стартовал в Москве 29 июня на торжественной церемонии открытия Дня молодежи. В 2024 году были определены сразу две Молодежные столицы России - Москва и Владивосток.