Ольга Тимофеева: Я бы смогла сыграть вальс Дога и танго «Утомленное солнце»

Музыка влюбила в себя Ольгу Тимофееву в раннем детстве. О том, сколько длились эти трепетные чувства, и есть ли место для нее сейчас, вице-губернатор Псковской области рассказала в программе «Чай втроем» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Желая последовать примеру старшей сестры Натальи, в свои шесть лет Ольга Тимофеева решила учиться в музыкальной школе. Даже уговоры родителей не остановили пойти ее на прослушивание. Из-за юного возраста начать обучение она смогла только через год. Искра в глазах горела до наступления подросткового возраста.
На тот момент родителям, наконец, удалось купить в комиссионном магазине полнооктавный Вельтмейстер. Но Ольге Тимофеевой он был уже не интересен. Однако музыкальную школу окончить пришлось, как и «получить этот несчастный аттестат».
«Аккордеон сейчас у меня дома, никуда и никому я его не отдаю. <...> Есть две композиции, которые при должной подготовке я смогла бы сыграть и сейчас — вальс Дога и танго "Утомленное солнце"», — поделилась вице-губернатор.