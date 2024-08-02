Общество

О пути экономиста к председателю комитета по культуре рассказала вице-губернатор Ольга Тимофеева

Жизнь иногда преподносит сюрпризы и открывает те стороны человека, которые он отказывался даже признавать. Так случилось и в судьбе Ольги Тимофеевой. Об этом вице-губернатор Псковской области рассказала в программе «Чай втроем» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

После окончания школы с золотой медалью Ольга Тимофеева поступила в Псковский политехнический институт на финансово-экономический факультет. В студенческие годы она вынужденно начала работать, поэтому времени на развлечения не было. КВН, тусовки и дискотеки «прошли мимо». Гостья училась и делала это усердно.

«На самом деле я позиционировала себя всегда как технарь. Мне вообще не нравилась ни история, ни культурология, ни философия — как-то это все не мое. Вот шевронный редуктор — тут понятно», — поделилась вице-губернатор.

Получив диплом, Ольга Тимофеева заняла должность экономиста по бухучету в «Псковпищепроме», затем начальника планово-экономического отдела на молочном комбинате в Острове, исполняющего обязанности руководителя Росимущества. Так, после многих лет работы по специальности она попала в сферу культуры, начала работать в театрально-концертной дирекции в 2013 году.

«Сначала с ужасом смотрела на то, что происходит в театре. Потому что это совершенно другой мир, и он никак не вяжется с экономикой, управлением», — вспоминала гостья.

Приглашение возглавить комитет по культуре и стать вице-губернатором Ольга Тимофеева восприняла как вызов. Еще в институте она доказывала преподавателю, что гуманитарная составляющая в жизни не пригодится. Но спустя время жизнь все расставила на свои места. Героиня программы признается, что оптимизм и идея сделать мир лучше руководила и руководит ей до сих пор.

«Культура — мягкая сила, это то, что формирует личность на протяжении всей жизни человека», — заключила Ольга Тимофеева.