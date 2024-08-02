О пути экономиста к председателю комитета по культуре рассказала вице-губернатор Ольга Тимофеева

Жизнь иногда преподносит сюрпризы и открывает те стороны человека, которые он отказывался даже признавать. Так случилось и в судьбе Ольги Тимофеевой. Об этом вице-губернатор Псковской области рассказала в программе «Чай втроем» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
После окончания школы с золотой медалью Ольга Тимофеева поступила в Псковский политехнический институт на финансово-экономический факультет. В студенческие годы она вынужденно начала работать, поэтому времени на развлечения не было. КВН, тусовки и дискотеки «прошли мимо». Гостья училась и делала это усердно.
Получив диплом, Ольга Тимофеева заняла должность экономиста по бухучету в «Псковпищепроме», затем начальника планово-экономического отдела на молочном комбинате в Острове, исполняющего обязанности руководителя Росимущества. Так, после многих лет работы по специальности она попала в сферу культуры, начала работать в театрально-концертной дирекции в 2013 году.
Приглашение возглавить комитет по культуре и стать вице-губернатором Ольга Тимофеева восприняла как вызов. Еще в институте она доказывала преподавателю, что гуманитарная составляющая в жизни не пригодится. Но спустя время жизнь все расставила на свои места. Героиня программы признается, что оптимизм и идея сделать мир лучше руководила и руководит ей до сих пор.
«Культура — мягкая сила, это то, что формирует личность на протяжении всей жизни человека», — заключила Ольга Тимофеева.