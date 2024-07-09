Общество

Названы россияне, которые получат самую маленькую пенсию

Самые низкие пенсии будут у россиян, которые получали небольшие зарплаты, а также у тех, кто работал «в серую» и имеет мало официального стажа, рассказала доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Граждане, которые не использовали схемы добровольных пенсионных накоплений, вовремя не предоставили документы о неучтенном стаже работы в Социальный фонд, не знакомы с возможностями накопления пенсионных баллов - тоже будут получать низкие пенсии, пишет «Прайм».

По данным Росстата, численность получателей негосударственных пенсий составляет всего 3,6% от общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Соцфонда.

Поэтому важно развивать у населения культуру формирования страховых накоплений на старость, популяризировать практику стратегий пенсионного обеспечения.

«Следует активнее менять механизмы формирования зарплат в бюджетной сфере, чтобы квалифицированный труд оплачивался достойно, а отчисления в Социальный фонд могли обеспечить достойную старость», - заключила Фарида Мирзабалаева.