Происшествия

Пьяный невельчанин убил женщину ударом ноги и ответил в суде

В Невельском муниципальном округе рассмотрено дело об убийстве женщины пьяным сожителем из-за внезапного приступа гнева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 13 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникшей личной неприязни к своей сожительнице подошел к сидящей на диване потерпевшей и ударил ее рукой по лицу, а также трижды ногой в область поясницы. Потерпевшая получила телесные повреждения и скончалась на месте преступления от закрытой травмы живота в виде разрыва селезенки с кровоизлиянием в брюшную полость.

Судом мужчина признан виновным, ему назначили наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.