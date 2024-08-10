Общество

Каждый пятый родитель в Пскове считает условия договоров на целевое обучение в вузах слишком жесткими — опрос

6 из 10 родителей абитуриентов-2024 в Пскове считают, что целевое обучение дает шанс получить высшее образование и гарантии трудоустройства по специальности. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие родители выпускников 11 классов, поступающих в вузы.

В этом году заработал новый механизм целевого приема в российские вузы: процедура стала более понятной и прозрачной. В Пскове 47% родителей абитуриентов-2024 рассказали, что их дети рассматривали возможность целевого обучения в вузе: узнавали, какие работодатели предоставляют такую возможность и в какие сроки следует подать заявление, сколько мест в вузе отведено для целевого приема.

Как относятся к целевому обучению родители: 6 из 10 считают, что это возможность получить высшее образование и гарантия трудоустройства по специальности после окончания вуза. Для каждого пятого — это, в первую очередь, жёсткие условия договора, которые подразумевают финансовые обязательства и невозможность смены направления обучения.

Респонденты, чьи дети задумывались о целевом обучении, чаще обращают внимание на гарантии трудоустройства (85%). А те опрошенные, чьи дети не рассматривали такой вариант, чаще говорят о строгих условиях договоров (39%).